(Agenzia Vista) Roma, 09 febbraio 2018 Macerata, Renzi Italia non si metta nelle mani degli estremisti ''Siamo preoccupati per la svolta estremista non solo della Lega. Noi scegliamo la serieta', non giochiamo allo scontro. Urlare e sbraitare e' facile ma noi non abbiamo giocato la carta dello sfascio e diciamo a tutti di stare attenti a non rovinare tutti i passi avanti che abbiamo fatto. Attenzione a affidarsi nelle mani degli estremisti e sono fiducioso che l'Italia non possa accettare di tornare indietro''. Queste le parole di Matteo Renzi su youtube durante il suo format #MatteoRisponde. fonte PD Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev