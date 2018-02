Macerata, Salvini: striscioni contro vittime Foibe? opera di malati di mente

(Agenzia Vista) Vicenza, 11 febbraio 2018 Carabiniere aggredito a Piacenza, Salvini vergogna, mi accusano ma rispondo col sorriso ''Ieri ho postato su Facebook il video del carabiniere pestato a Piacenza, immagini che dovrebbero far vergognare tutti. Poi mi accusano di istigare, ma io rispondo con il sorriso, perche' nell'Italia che ho in testa io queste cose non succedono''. Queste le parole di Matteo Salvini durante una diretta Facebook in cui ha parlato dei temi d'attualità. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev