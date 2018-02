(Agenzia Vista) Qualiano (NA), 12 febbraio 2018 Macerata, Saturno (NcI) Italia non e' Paese razzista ma immigrazione va gestita Il leader di Noi con l'Italia, l'europarlamentare Raffaele Fitto, arriva in Campania per un tour elettorale di presentazione dei candidati della lista NcI - UDC. Fitto, ha partecipato all'iniziativa della candidata nel collegio uninominale di Giugliano, Ira Fele Schiano. All'iniziativa ha partecipato anche Rino Saturno, segretario regionale del Nuovo CDU e candidato nel collegio plurinominale di Napoli città. Saturno ha dichiarato che l'Italia non è un Paese razzista ma che occorre al più presto regolamentare i flussi migratori in arrivo dagli altri continenti. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev