(Agenzia Vista) Roma, 18 settembre 2019 Macron a Conte: "Caro Giuseppe sono contento di ritrovarti qui" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, in conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del loro colloquio privato. Così il presidente Macron: "Se sono qui oggi, caro Giuseppe è in primis per indicare chiaramente intenzione di lavorare insieme per il progetto europeo, lanciare un messaggio di amicizia forte e chiaro al popolo italiano dal popolo francese, l'amicizia franco italiana è indistruttibile, talvolta non siamo d'accordo può capitare che si litighi e non ci si capisca, ma ci si ritrova insieme sempre" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev