Macron a lezione di mandarino, corso di cinese express

Roma, (askanews) - Emmanuel Macron conquista i cinesi lanciandosi nel difficile compito di parlare il mandarino. Lo fa in occasione della sua prima visita nel Paese asiatico, dove lancia il suo slogan ambientale "Rendiamo il nostro pianeta di nuovo grande", una parafrasi del più noto slogan trumpiano "Make America great again".Il presidente francese, seduto davanti a una scrivania, assiste alla lezione individuale di mandarino, provando - con qualche difficoltà - a pronunciare la frase correttamente in cinese.La clip mostra Macron che cerca d'imparare lo slogan, ripetendolo da un istruttore, mentre una donna gli prepara il make up.