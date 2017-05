Macron, due discorsi per un presidente

Roma, (askanews) - La vittoria di Emmanuel Macron alle presidenziali francesi è cominciata con due discorsi. Il primo, poco dopo i risultati, un appello in diretta alla nazione: la scelta di un discorso presidenziale, solenne, senza folla, rivolto anche a chi non lo ha votato. Ma rivolto anche all'Europa."Conosco le divisioni del nostro paese, che hanno portato alcuni a un voto estremizzato. Capisco la collera, l'ansia, i dubbi che molti di voi hanno espresso". "Difenderò l'Europa, la comunità di destini che si sono dati i popoli del nostro continente" ha detto.Più tardi, proprio sulle note dell'Inno alla gioia di Beethoven, l'inno europeo, Macron è arrivato sulla spianata del Louvre per parlare ai sostenitori. Questo è stato il momento della festa popolare. Ma anche qui il neopresidente all'inizio si è presentato solo, a simboleggiare forse la solitudine del potere. Gli stessi temi in un altro contesto:"Una parola per coloro che hanno votato per la signora Le Pen. No, non fischiate. Hanno espresso la collera, la delusione, a volte le loro convinzioni. Li rispetto, ma farò il possibile nei prossimi cinque anni perché non ci sia più motivo di votare per gli estremi" ha detto Macron.E poi, ancora, l'Europa: "L'Europa e il mondo aspettano che difendiamo ovunque lo spirito illuminista, così minacciato".E prima della festa lo sguardo alle legislative di giugno, banco di prova del suo potere: "Questa maggioranza del cambiamento è quella che aspetto da voi fra sei settimane perché avrò ancora bisogno di voi".E infine la marsigliese e la celebrazione sul palco con la moglie Brigitte.