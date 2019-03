Macron: ho conosciuto mia moglie grazie ad Eduardo de Filippo

Roma, 4 mar. (askanews) - La passione per l'Italia di Emmanuel Macron passa anche da un aneddoto romantico. È lo stesso Presidente della Repubblica francese a raccontare a Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 che proprio grazie ad Eduardo De Filippo ha conosciuto sua moglie: "È un autore per me particolare perché ho incontrato mia moglie con Eduardo. Stavo recitando ne 'l'Arte della commedia' - non è certo la sua pièce più napoletana - ma è una bella pièce teatrale, l'ho adattata quando ero al liceo, all'università ed è in questa occasione che ho incontrato mia moglie... quindi Eduardo De Filippo ha un posto speciale nel mio cuore - ha raccontato Macron che poi su Napoli ha continuato - poi c'è un altra Italia, che ho scoperto più tardi, perché l'ho sognata a lungo: penso a Napoli, una città che per me ha un posto particolare. Stendhal diceva che ci sono due capitali in Europa: Parigi e Napoli, e avevo letto quello che Schifano aveva scritto. Napoli è per me una città veramente particolare, l'ho visitata più volte e mi è molto cara".Link attivo www.raiplay.it, dove sono presenti le puntate del programma.