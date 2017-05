Macron incontra Putin: rafforzare relazioni sulla Siria

Versailles (askanews) - La Siria è stato il tema centrale del primo incontro fra il neo presidente francese Emmanuel Macron e il presidente russo Vladimir Putin, in visita ufficiale in Francia."Sulla Siria, ho ricordato quali sono le nostre priorità e credo che potremo lavorare insieme - ha detto Macron dopo l'incontro avvenuto a Versailles - La nostra priorità assoluta è la lotta al terrorismo e lo sradicamennto dei gruppi terroristi in particolare. Questo è il filo conduttore della nostra azione in Siria ed è su questo che, al di là di quello che facciamo nel quadro della coalizione, che noi potremo rafforzare la nostra collaborazione con la Russia". "Qualsiasi uso di armi chimiche - ha aggiunto - provocherà una risposta"Il presidente francese non si è poi tirato indietro su due argomenti spinosi nei rapporti diplomatici con la Russia: i diritti umani e la propaganda."Il presidente Putin mi ha detto di aver intrapreso varie iniziative sulle persone Lgbt in Cecenia per fare luce sulle attività delle autorità locali. Da parte mia sarò costantemente vigile su questo punto", ha detto, concludendo con un attacco a Russia Today e Sputnik, media russi finanziati dal Cremlino, definiti da Macron "organi di influenza e di propaganda" durante la campagna presidenziale in Francia."I politici hanno la responsabilità di prendere decisioni e di dire le cose".