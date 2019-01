Macron e Merkel, il nuovo patto franco-tedesco non piace a molti

Roma, (askanews) - Rafforzare le relazioni bilaterali e inviare un messaggio all'Unione europea, in un momento di debolezza per la forte ascesa di movimenti nazionalisti, di Brexit e a quattro mesi dalle elezioni europee. E' l'obiettivo con cui il presidente Emmanuel Macron e la cancelliera Angela Merkel hanno firmato un nuovo trattato franco-tedesco ad Aquisgrana, in Germania.Un testo che ha suscitato polemiche in Francia, dove sia la destra che la sinistra hanno denunciato una perdita di sovranità nazionale e un allineamento a Berlino. In sede europea invece qualcuno si preoccupa che il trattato prefiguri la nascita di una Europa a due velocità, proprio mentre alcuni paesi sono conquistati dall'euroscetticismo. E la firma è contestata anche da diversi manifestanti in Germania, con i gilet gialli, che hanno atteso i due leader prima della firma con cori e fischi.Il trattato di "cooperazione e integrazione franco-tedesca" è stato pensato per "completare" quello firmato nel '63 tra Charles de Gaulle e Konrad Adenauer, che rese concreta la riconciliazione franco-tedesca dopo la guerra. Il nuovo testo prevede una convergenza delle politiche economiche, estere e di difesa, la cooperazione nelle regioni transfrontaliere e una "assemblea parlamentare congiunta" composta da 100 deputati francesi e tedeschi.Macron: "I conflitti tra Francia e Germania hanno infuocato il mondo e sparso troppo sangue, era nostro dovere porvi fine, ed è stato fatto. La nostra ambizione comune ora deve essere che l'Europa sia lo scudo dei nostri popoli contro i tumulti del mondo".I due paesi adotteranno anche una "clausola di difesa reciproca" in caso di aggressione, sulla falsariga di quella prevista dalla Nato. Potranno schierare risorse insieme in caso di attacco terroristico o cooperare a importanti programmi militari.Di fatto, però, il trattato è stato firmato da due leader sostanzialmente indeboliti: Merkel, si appresta a lasciare il suo incarico nell'autunno del 2021 e Macron sta affrontando da settimana la crisi più grave del suo governo.