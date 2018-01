Macron ricevuto da Mattarella, poi visita alla Domus Area

Roma, (askanews) - Nelle immagini Emmanuel Macron viene ricevuto al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella, primo degli incontri istituzionali del presidente francese con le autorità italiane.A seguire la visita alla Domus Aurea accompagnato dal presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e dal ministro per i Beni culturali Dario Franceschini, e l'incontro con conferenza stampa congiunta con Gentiloni a Palazzo Chigi.Alla sua prima visita in Italia dalla sua elezione, Macron è arrivato a Roma mercoledì sera per partecipare al Vertice dei Paesi dell'Europa del Sud."Siamo tutti d'accordo nel dire che abbiamo bisogno di rafforzare gli elementi di solidarietà per meglio proteggere le nostre frontiere, andare verso una gestione comune dell'asilo nel lungo termine, ma nel breve termine armonizzare le nostre regole, rispondere rapidamente alle incoerenze del Trattato di Dublino e permettere quindi di proteggere le frontiere e gestire meglio i flussi".