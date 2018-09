(Agenzia Vista) New York, 26 settembre 2018 Macron si appella a Trump: "Dobbiamo restare uniti per risolvere le crisi" "Negli anni abbiamo sempre avuto un approccio comune alle questioni internazionali e siamo riusciti a risolvere. Adesso dobbiamo restare uniti per affrontare queste nuove questioni". Queste le parole di Emmanuel Macron, presidente della Francia, durante il suo intervento al Consiglio di Sicurezza dell'Onu. fonte ONU Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it