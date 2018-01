(Agenzia Vista) Roma, 11 gennio 2018 Macron Ue fortunata ad avere Gentiloni, creta una nuova dinamica ''L'Italia entra in un periodo elettorale. Voglio sottolineare quanto sono stato contento di lavorare con Paolo Gentiloni in questi mesi, la sua azione in Italia e in Europa ha consentito di avviare una nuova dinamica''. Queste le parole del presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, durante la conferenza stampa a palazzo Chigi la termine dell'incontro con il preisdente del Consiglio Paolo Gentiloni. fonte Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev