Maduro: grande vittoria contro l'Organizzazione Stati americani

Roma, (askanews) - "Una grande vittoria" contro l'Organizzazione degli Stati americani: a proclamarla, il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, dopo che i Paesi membri dell'organizzazione non hanno raggiunto un accordo per la risoluzione della crisi politica in Venezuela, al termine della loro 47esima assemblea generale a Cancun, in Messico."Abbiamo ottenuto la più grande vittoria della storia dell'Organizzazione degli Stati americani e contro coloro che vogliono interferire in Venezuela", ha detto Maduro.A proposito del ministro degli Esteri Bruno Rodriguez, Maduro ha sottolineato: "Merita il riconoscimento di tutto il Paese perché ha difeso, come una tigre, la sovranità, la pace e l'indipendenza del Venezuela. Auguri al camerata Rodriguez".Infine, l'annuncio del presidente venezuelano: "Ho chiesto al viceministro per l'America del Nord e al nostro ambasciatore presso l'Organizzazione degli Stati americani, Samuel Moncada, di assumere l'incarico di ministro degli Affari Esteri della Repubblica Bolivariana del Venezuela".