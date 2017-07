Mafia, Bindi: oggi sono politici e imprenditori a cercarla

Genova (askanews) - "Oggi non sono i mafiosi a cercare i politici per offrirgli voti ma sono gli stessi politici a cercare i mafiosi per ottenerli. Con gli imprenditori succede la stessa cosa: sono loro ormai a cercare i mafiosi per otteneredenaro o per chiedergli se siano disponibili ad avere un subappalto". Lo ha detto la presidente della Commissione parlamentare antimafia, Rosy Bindi, al termine della due giorni in Liguria."Se la mafia è cambiata nel suo modo di agire - ha sottolineato Bindi - bisogna che cambiamo anche noi nel modo di combatterla. Questa straordinaria capacità delle mafie di corrompere, stabilire relazioni complici con politica, imprenditori,professionisti e giornalisti - ha spiegato la presidente della Commissione parlamentare antimafia- richiede una maggiore consapevolezza da parte di tutti"."La loro forza - ha aggiunto Bindi - sta nella nostra incapacità di capirli e di resistere al loro metodo. La magistratura - ha concluso - ci dice che l'omertà da complicità è molto più dura da combattere dell'omertà da paura".