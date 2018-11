Mafia, Salvini: lotta a cosche priorità mia e del Governo

Roma (askanews) - "La lotta a alle mafie è una priorità mia e del governo così come l'aggresSione ai patrimoni illeciti. Questa è una misura necessaria per indebolirte le cosche ed è strategico investire sull'Agenzia nazionali per l'amministrazione dei beni confiscati alle mafie". Lo ha detto il ministro dell'Interno, matteo Salvini nel corso del question time alla Camera. Salvini ha convermato che nel Dl sicurezza "che sarà approvato nei prossimi giorni", un capitolo è dedicato a questo tema."Lunedì sarò con il governatore Nicola Zingaretti alla Romanina ad abbattere un'altra villa dei Casamonica che verrà tarsformata in un giardino per i bambini", ha concluso Salvini.