La Polizia di Stato di Trapani e la Direzione Investigativa Antimafia, hanno dato esecuzione questa mattina all'ordinanza del G.I.P. di Palermo che dispone la misura cautelare in carcere per Ignazio Melodia, 61 anni, a capo della famiglia mafiosa di Alcamo, e di altre 5 persone. L'accusa per Melodia, ritenuto affiliato a Cosa Nostra dal latitante Matteo Messina Denaro, e' di essere a capo del mandamento di Alcamo (Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) Trapani, 21 febbraio 2017