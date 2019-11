(Agenzia Vista) Milano, 19 novembre 2019 Making E-commerce Smart, la Diana Corp lancia la D-Agency, il videoracconto La Diana Corporation ha lanciato la D-Agency per allargare il campo dell'E-Commerce Smart. "Abbiamo creato un modello di businnes innovativo, smart che permetta alle piccole e medie imprese di poter avere soluzioni innovative per poter vendere online - ha affermato il CEO Stefano Mocellini - A dicembre presenteremo il progetto di e-commerce di Carlo Cracco per poter vendere direttamente i suoi prodotti e tutti gli accessori annessi che sono prodotti di alta qualità. Al giorno d'oggi l'e-commerce è una necessità, siamo convinti che nel processo di digitalizzazione delle aziende sia molto importante una conoscenza di base che permette di essere molto più vicini ai clienti". "C'è la voglia di misurarsi con le nuove tecnologie, soprattutto di vendita e non quelle tradizionali dove siamo già abbondantemente preparati. Un passo in avanti perché oggi molti clienti desiderano trovare prodotti disponibili anche online, non solo venire in sede, pertanto si tratta di un modo per aggiornarci e rimanere al passo con il commercio" ha affermato Chef Cracco. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev