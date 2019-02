(Agenzia Vista) Roma, 19 febbraio 2019 Malattie rare, 100 mln l'anno su Ssn e previdenza Il convegno "Dalla parte degli invisibili. Le Malattie rare tra tutele e sostenibilità" - organizzato dal network PreSa - per presentare un'analisi sui costi sociali delle Malattie rare condotta dall' Economic Evaluation and HTA del Ceis (Centre for Economic and International Studies) della Facolta' di Economia dell'Universita' degli Studi di Roma "Tor Vergata". Dallo studio emerge che le Malattie rare incidono per cento milioni all'anno sulla sanita' e la previdenza pubblica. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev