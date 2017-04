(Agenzia Vista) Firenze, 29 aprile 2017 Incidente per Silvio Berlusconi che gli ha comportato un ricovero in ospedale e due punti di sutura. Il leader di Forza Italia e' caduto mentre era in un ristorante a Portofino per festeggiare il compleanno del figlio Pier Silvio. Berlusconi e' stato dimesso dall'ospedale della Madonnina ed ora si trova ad Arcore. courtesy_Italia 7 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev