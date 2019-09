Malpezzi: Il Pd è la mia casa, lo è sempre stata

Roma, 23 set. (askanews) - "Questa è la mia casa, lo è sempre stata". Così Simona Malpezzi, considerata una 'renziana', risponde a chi le chiede se si possa guardare a lei come a una 'quinta colonna' dopo la scissione di Italia Viva. "Il PD nasce per tenere anche i riformisti, per parlare a più mondi possibili. E' giusto che chi si ritiene un riformista come me, e la mia storia lo dice, rimanga all'interno del Partito democratico, senza dimenticare di aver fatto parte di una grandissima stagione riformista, quella del governo di Matteo Renzi, con il marchio del Partito democratico" ha detto Malpezzi entrando alla Direzione del PD.