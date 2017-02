Malta: dopo Trump posizione Ue su sanzioni a Russia non cambia

Roma, (askanews) - La decisione dell'amministrazione americana guidata da Donald Trump di alleggerire le sanzioni imposte alla Russia nell'ottica di un riavvicinamento tra Washington e Mosca, non modifica la posizione dell'Unione europea e non la modificherà nella presidenza di turno guidata da Malta. Per ridurre o cancellare le sanzioni serve che l'accordo di Minsk sul conflitto ucraino sia implementato. Lo ha dichiarato l'ambasciatore di Malta a Roma, Vanessa Frazier."La nostra posizione è molto chiara, è quella dell'Ue: le sanzioni non posso essere tolte, se non c'è l'implementazione totale degli accordi di Minsk. Per noi la posizione non cambia, è molto chiaro. Però nello stesso tempo vogliamo coinvolgere di più la Russia nella politica di vicinato, come in Siria e lavorare con loro".