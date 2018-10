(Agenzia Vista) Napoli, 29 ottobre 2018 Maltempo a Napoli albero si abbatte su palazzo e distrugge le auto in sosta Il maltempo cusa gravi danni a Napoli. Un ragazzo è morto schiacciato da un albero a Monte Sant'Angelo. Numerosi gli alberi caduti e i pali della luce divelti. A via Tasso un albero si abbatte su un fabbricato distruggendo le auto in sosta. Fonte FB Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it