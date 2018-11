(Agenzia Vista) Palermo, 04 novembre 2018 Maltempo a Palermo, via Colonna Rotta diventa una cascata Il capoluogo siciliano è stato colpito da una straordinaria ondata di maltempo, diverse vie del centro si sono trasformate in torrenti, queste le immagini di via Colonna di Rotta. courtesy_GDS Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it