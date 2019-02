Maltempo, albero caduto a Roma, una testimone: "Ha schiacciato la testa a un signore, gravissimo"

(Agenzia Vista) Roma, 25 febbraio 2019 Proseguono le operazioni di rimozione dell'albero di oltre 30 metri caduto in Viale Mazzini a Roma colpendo tre auto e ferendo due persone. Una testimone racconta di avere visto una delle due venire portata via dall'ambulanza in condizioni gravissime. _Courtesy Teleroma56 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev