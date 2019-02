Newbury, 1 feb. (askanews) - Scene da inverno polare anche in Gran Bretagna dove il termometro ha raggiunto -15 gradi.Neve e gelo sono i padroni incontrastati del panorama; nevicate abbondanti hanno imbaincato soprattutto il Sud del Paese, causando disagi per la popolazione. Diversi voli in arrivo e in partenza hanno subito ritardo o sono stati cancellati, mentre lmeno un migliaio di scuole sono state chiuse in tutto il regno Unito.