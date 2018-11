(Agenzia Vista) Roma, 22 novembre 2018 "A causa del maltempo, in cdm è stato dichiarato lo stato d'emergenza per 11 regioni. Il governo ha già stanziato 53 milioni e stanno arrivando altri 200 milioni con un mio personale decreto". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo al Forum europeo per la riduzione del rischio disastri. _Courtesy Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev