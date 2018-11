(Agenzia Vista) Palermo, 04 novembre 2018 Maltempo, Conte: "CdM in settimana per primo stanziamento fondi emergenza" "In settimana avremo un Consiglio dei Ministri in cui stanzieremo i primi fondi per l'emergenza". Queste le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante una conferenza stampa al termine del vertice alla Prefettura di Palermo dopo il maltempo che ha colpito il capoluogo siciliano. fonte Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it