Maltempo, Conte: situazione critica, Cdm entro la settimana

Roma, 5 nov. (askanews) - "La situazione è molto critica, ho detto subito che la Sicilia sarà tra le regioni per cui delibereremo lo stato di emergenza nel prossimo Consiglio dei ministri, che si terrà in settimana. Lo stiamo per fissare e si svolgerà in via straordinaria". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, oggi in visita ad Algeri, dove ha incontrato il primo ministro Ahmed Ouyahia.Per gli interventi urgenti nelle regioni colpite dal maltempo "stiamo cercando di ampliare il plafond ma sono delle prime somme, non saranno sufficienti ma saranno utili per avviare gli interventi urgenti, poi dovremmo ricorrere ad altre risorse che stiamo reperendo". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, oggi in visita ad Algeri, dove ha incontrato il primo ministro Ahmed Ouyahia."C'è - ha aggiunto - un problema di interventi più strutturali di riassetto idrogeologico, 1 miliardo di euro è stato già deliberato per i prossimi tre anni, sono soldi che già ci sono per un piano pluriennale di interventi. Per quanto riguarda lo stato di emergenza il Consiglio dei ministri delibererà delle somme che le regioni potranno usare, da spendere rapidamente per ripristinare il sistema viario e per i primi e più urgenti interventi".