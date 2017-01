Maltempo, Gentiloni dalla protezione civile: massimo impegno per ridurre disagi

(Agenzia VISTA) Roma, 07 gennaio 2017 Il presidente del Consiglio ha fatto visita alla protezione cvile a Roma per fare il punto sula situzione maltempo. "Si sta lavorando con il massimo impegno per ridurre e far fronte ai disagi che si stanno vivendo in buona parte d'Italia": così il premier Paolo Gentiloni dopo aver partecipato ad un incontro nella sede della Protezione civile. Il presidente del consiglio ha anche ringraziato tutte le componenti del sistema di protezione civile per il lavoro che stanno facendo ed ha incontrato alcuni volontari. "Attraverso loro - ha detto Gentiloni - voglio ringraziare tutti i volontari che si stanno adoperando in queste ore per aiutare coloro che sono in difficoltà".