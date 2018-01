(Agenzia Vista) New York, 07 gennaio 2018 Maltempo, il gelo colpisce New York, voli cancellati e centinaia di passeggeri rimasti bloccati Sono migliaia i passeggeri rimasti bloccati per il maltempo che sta imperversando su New York. L'aeroporto JFK e' stato letteralmente bloccato da una nevicata con pochi precedenti, la pista di atterraggio e' congelata. fonte Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev