(Agenzia Vista) Vibo Valentia, 05 ottobre 2018 Dalla notte sono stati svolti dai Vigili del fuoco per il maltempo in Calabria 80 interventi a Catanzaro, 70 a Crotone, 68 a Vibo Valentia. Nelle immagini l’intervento dell’elicottero dei Vigili del fuoco per soccorrere e trasportare una donna in ospedale. _Courtesy Vigilfuoco.tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it