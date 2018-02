(Agenzia Vista) Castelvetrano, 06 febbraio 2018 Maltempo in Sicilia, strade e negozi allagati a Castel Vetrano Un ciclone di aria fredda ha colpito il Sud Italia provocando forti disagi. In Sicilia alcune strade e negozi si sono allagati per la forte pioggia che scende incessante da diverse ore. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev