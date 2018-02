(Agenzia Vista) Marshfield (USA), 06 febbraio 2018 Maltempo in Usa, mega tamponamento in autostrada per il ghiaccio, coinvolti piu' di 100 veicoli Un tamponamento sull'autostrada nel Missouri ha coinvolto piu' di 100 veicoli. Il bilancio e' di un morto e decine di feriti. Il video mostra la lunga coda di auto coinvolte. fonte Facebook_Volontari dei Vigili del Fuoco di Conway Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev