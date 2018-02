(Agenzia Vista) Roma, 06 febbraio 2018 Maltempo in Usa, un metodo rapido e pericoloso per liberare il vialetto di casa dalla neve Quest'uomo ha deciso di utilizzare un lanciafiamme per liberare dalla neve il vialetto di casa. Queste immagini, postate su Twitter, sono state girate in Virginia, uno degli Stati Usa colpiti dal grande freddo. fonte Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev