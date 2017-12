(Agenzia Vista) Veneto, 27 dicembre 2017 Una copiosa nevicata sta imbiancando da alcune ore la montagna veneta a quote superiori ai 1600 metri. Paesaggi imbiancati, dunque, a Cortina come Sappada, ad Arabba come a Falcade, garantendo piste regolarmente in funzione per chi trascorrerà il Capodanno nelle località sciistiche della regione. Nel video le imagini raccolte dalle storie degli utenti su Instagram. Courtesy Instagram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev