Maltempo, paura in centro a Roma crolla un albero in Viale Mazzini, 2 feriti gravi

(Agenzia Vista) Roma, 25 febbraio 2019 Maltempo, crolla un albero in Viale Mazzini a Roma, 2 feriti gravi Un altro albero crollato a Roma a causa del maltempo. Un enorme pino è caduto in Viale Mazzini colpendo due auto in sosta. Due feriti in condizioni gravi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev