(Agenzia Vista) Belluno, 04 novembre 2018 Maltempo, Salvini: "Necessari 40mld per messa in sicurezza territori" "Da alcune stime fatte abbiamo bisogno di circa 40 miliardi di euro per la messa in sicurezza del territorio nazionale". Queste le parole di Matteo Salvini, ministro degli Interni, durante una conferenza stampa con il Governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, dopo le devastazioni causate dal maltempo. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it