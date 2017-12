(Agenzia Vista) Roma, 28 dicembre 2017 Maltempo sull'Italia, neve anche a bassa quota, le immagini da Napoli a Livigno Il maltempo si e' abbattuto sulla penisola con nevicate anche a bassa quota, sotto i mille metri. I casi piu' singolari si sono registrati a Napoli, Ostia e in provincia di Foggia, dove e' caduto qualche fiocco di neve, anche se in alcune zone non si e' posato. fonte Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev