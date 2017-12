(Agenzia Vista) Cortina d'Ampezzo, 29 dicembre 2017 Maltempo sulle Dolomiti, Cortina nel caos per la neve ma gli spazzaneve entrano in azione Forti disagi per la neve caduta copiosa sulle dolomiti. Cortina d'Ampezzo e' rimasta letteralmente bloccata per alcune ore, alcuni turisti raccontano di aver dovuto passare la notte in macchina. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev