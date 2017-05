(Agenzia Vista) Londra, 23 maggio 2017 Theresa May, primo ministro d'Inghilterra, ha tenuto una conferenza stampa a seguito dell'attacco terroristico del 22 maggio 2017 a Manchester, dove sono 22 persone hanno perso la vita e 59 sono rimaste ferite, molte in gravi condizioni. ''E' stato un attacco codardo, mirato a colpire i giovani, in modo fretto e calcolato - ha affermato la May - continueremo a contrastare i prossimi attacchi''. fonte Periscope Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev