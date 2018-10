(Agenzia Vista) Torino, 12 ottobre 2018 Manichini Di Maio e Salvini bruciati a manifestazione studenti a Torino "Chi non salta è della Lega" Due fantocci raffiguranti Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono stati bruciati in piazza a Torino, durante la manifestazione degli studenti contro le politiche del Governo. I ragazzi gridavano "Chi non salta è della Lega" mentre i due manichini bruciavano. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it