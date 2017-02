(Agenzia VISTA) Tehran, 18 febbraio 2017 Centinaia di manifestanti si sono riversati in strada per protestare contro il forte inquinamento dell'aria, la mancanza di acqua potabile e il taglio all'energia che sta colpendo la citta' di Ahvaz. I manifestanti muovono accuse alla tv di stato che, a loro dire, non riporta la grave situazione che la citta' sta vivendo. fonte Twitter