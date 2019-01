Manifestanti pro e anti-Brexit fuori dal Parlamento a Londra

Londra, (askanews) - Manifestanti pro e anti-Brexit si sono radunati davanti al Parlamento britannico a Londra, mentre è atteso per questa sera il voto dei deputati del Regno Unito sull'accordo di divorzio negoziato dal governo di Theresa May con Bruxelles: un voto che, salvo stravolgimenti dell'ultima ora, minaccia di configurarsi come una sconfitta "storica" per la premier britannica.Tra le scritte sui cartelli dei dimostranti anti-Brexit "Abbiamo già il miglior accordo" e "Stop al casino Brexit"; sui cartelli dei pro-Brexit "Abbiamo votato per uscire. Uscire, significa uscire" o "Brexit pulita, no deal", in riferimento all'ipotesi di bocciare l'accordo.Matt Furey-King, ingegnere anti-Brexit, afferma: "Questo è un punto di non ritorno per il Regno Unito. L'accordo di Theresa May farà finire il paese nello scarico della toilette. Nessuno lo vuole e sono qui per dire questo ai miei deputati".Sally Smith, che lavora per i Btp, pro-Brexit: "Siamo venuti qui oggi per manifestare in modo pacifico. Abbiamo votato per la Brexit, vogliamo lasciare l'Unione europea. E vogliamo che le persone che sono alla Camera (dei Comuni, ndr) ci vedano e ci sentano e ascoltino quello che abbiamo da dire".Elena Useinovic, che lavora nel mercato dell'automobile, ed è anti-Brexit, aggiunge: "Personalmente, spero che il voto fallisca. Spero che il processo della Brexit venga fermato, spero anche che avremo un secondo referendum, ma penso che gli ultimi due anni di politica britannica abbiano mostrato quanto è folle questo paese".