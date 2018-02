(Agenzia Vista) Bologna, 10 febbraio 2018 Manifestazione a Bologna dopo la sparatoria di Macerata: le voci deprotagonisti In una piazza Nettuno blindata, circa 300 persone si sono ritrovate per una manifestazione antifascista, in seguito ai fatti di Macerata, organizzata da Cgil, Anpi, Arci e Libera. Presenti anche diversi esponenti del Partito Democratico, Massimo Bugani del M5s e Vasco Errani di LeU. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev