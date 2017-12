(Agenzia Vista) Como, 09 dicembre 2017 Manifestazione antifascista a Como, da Renzi alla Boldrini, tutti in piazza Politici, sindacati, associazioni e cittadini, in 10 mila sono arrivati sul lungolago di Como per partecipare alla manifestazione antifascista. Presenti alcuni esponenti del governo, com Roberta Pinotti, ministro della Difesa, e Maurizio Martina, ministro dell'Agricoltura, oltre a Laura Boldrini, presidente della Camera, e Matteo Renzi, segretario del Partito Democratico. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev