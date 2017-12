(Agenzia Vista) Como, 09 dicembre 2017 Manifestazione antifascista Como, in 10mila si radunano al lungolago La manifestazione antifascista ha chiamato a raccolta circa 10mila partecipanti, tra cui la presidente della Camera Laura Boldrini. La manifestazione e' nata dopo gli atti intimidatori degli Skinhead, proprio a Como in un centro per migranti, e di Forza Nuova, che ha manifestato all'ingresso della redazione di Repubblica. fonte Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev