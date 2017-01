Manifestazioni anti-Trump, scontri. "Incatenati alla Casa Bianca"

Roma, (askanews) - Ci sono stati anche tafferugli e lacrimogeni a Washington, a margine del corteo di protesta contro il 45esimo presidente americano, Donald Trump nel giorno del suo insediamento. Alcuni esponenti del movimento "Black Lives Matter" si sono incatenati alle transenne davanti alla Casa Bianca.La polizia ha sparato lacrimogeni per disperdere i manifestanti dopo una sassaiola e diversi atti di vandalismo - come ad esempio varie finestre divelte.Con l'arrivo al National Mall dei sostenitori di Trump, gli oppositori hanno marciato per lo più pacificamente nelle strade limitrofe, sorvegliati da un fitto cordone di polizia.