Manovra, Boeri: "Dopo mesi di proclami non sappiamo nulla su pensioni e reddito di cittadinanza"

(Agenzia Vista) Roma, 14 dicembre 2018 Manovra, Boeri, dopo mesi di proclami non sappiamo ancora nulla su pensioni e reddito di cittadinanza "Dopo mesi in cui sono state prima annunciate poi reiterate e confermate riforme ambiziose del nostro stato sociale, noi non sappiamo ancora nulla su cosa accadrà alle pensioni degli italiani e sul reddito di cittadinanza" Così Tito Boeri, presidente INPS, durante il discorso di chiusura delle celebrazioni per i 120 anni dall'istituzione della Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it