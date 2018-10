Manovra, Bonafede: “Non ho sentito preoccupazione, Italia vuole investire in settori strategici”

(Agenzia Vista) Lussemburgo, 11 ottobre 2018 “Non mi è stata rappresentata nessuna preoccupazione sul def, quando vengo in UE e parlo della giustizia italiana forse si rendono conto che l’Italia vuole investire di più in settori strategici che portano a crescita economica.” Queste le parole del Ministro per la Giustizia Alfonso Bonafede, intervistato in Lussemburgo a margine del Consiglio dei Ministri della Giustizia in Europa. Courtesy EbS Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it