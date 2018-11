(Agenzia Vista) Tunisi, 02 novembre 2018 Manovra, Conte a Giorgetti: "Reddito cittadinanza si farà" "Anche io come il sottosegretario Giorgetti sono preoccupato, perché il reddito di cittadinanza va ben preparato non può essere improvvisato e per questo motivo ci sarà dal prossimo anno". Queste le parole di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, durante la conferenza stampa congiunta con il presidente del Consiglio tiunisino, Youssef Chahed. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it